  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacak
Takip Et

Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacak

Pandemi sonrası gündeme gelen 4 gün çalışma denemeleri sonrası bir ülke daha harekete geçti. Hollanda'da 4 gün çalışma modeli hazırlığı yapılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacak
Takip Et

Hollanda'da işyerinde çalışma saatlerinin azaltılması için çalışmalar başladı. OECD ülkeleri arasında en yüksek yarı zamanlı çalışma oranına sahip ülke olan Hollanda'da 4 gün çalışma modeli hazırlığı yapılıyor. 

Hollanda, AB'de en kısa çalışma süresine sahip ülke

Eurostat verilerine göre, 20 ila 64 yaş arası kişilerin ana işlerinde haftalık ortalama çalışma saati sadece 32,1 saat ile AB'de en kısa çalışma süresine sahip.

4 gün çalışma yaygınlaşıyor

Hollanda bankası ING'de ekonomist olan Bert Colijn, tam zamanlı çalışanların çalışma saatlerini beş güne yaymak yerine dört güne sıkıştırmasının da giderek yaygınlaştığını söylüyor. Colijin "Dört günlük çalışma haftası çok yaygın hale geldi. Ben beş gün çalışıyorum ve bazen beş gün çalıştığım için eleştiriliyorum!" dedi.

Yarı zamanlı çalışma yaygınlaşıyor

Her şey kadınlarla başladı. Hollanda'da geleneksel olarak erkekler ailenin geçimini sağlayan kişi modelini benimsemişti, ta ki 1980'ler, 1990'lar ve 2000'lerde kadınlar yarı zamanlı işlerde işgücüne katılmaya başlayana kadar. Bu durum, birçok kişinin “bir buçuk” gelirli model olarak adlandırdığı bir duruma yol açtı. Vergi ve sosyal yardım sistemi bu düzenlemeyi teşvik etti. Zamanla, bu çalışma düzenleri normalleşirken, yarı zamanlı çalışma erkekler arasında da, özellikle küçük çocukları olanlar arasında, daha popüler hale geldi.

Memur Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildiMemur Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildiEkonomi
Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklıFitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeyi sürdürdü
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeyi sürdürdü
Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı
Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı
Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı
Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı
İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirim ihtimali masada
İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirim ihtimali masada
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam