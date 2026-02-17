Birleşik Krallık’ta ekonomik belirsizlik tüketici güvenini düşürdü

Birleşik Krallık’ta artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik, hane halkı güvenini düşürdü. Gıda ve enerji maliyetleri tüketici harcamalarını zorlaştırıyor.

Faiz kararları ve uluslararası ticaret

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yaklaşan faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Sterlin, dolar karşısında dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar ve tüketiciler ekonomik göstergeleri yakından takip ediyor.

Ticaret alanında ise Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa ile yürüttüğü müzakerelerde aktif rol almaya devam ediyor. Brexit sonrası ticaret düzenlemeleri ve yeni gümrük anlaşmaları, ülkenin dış ticaret stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Enerji ve iklim politikaları da gündemdeki yerini koruyor. Hükümet, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaparken karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik düzenlemeleri tartışıyor.

Toplumsal alanda ise sağlık sistemi ve NHS reformları kamuoyunun gündeminde. Eğitim ve konut politikaları, özellikle genç nüfus arasında yoğun ilgi görüyor.

Birleşik Krallık, ekonomik, ticari ve sosyal alanlardaki bu gelişmelerle 2026 yılında hem iç hem dış politikada dikkat çeken adımlar atmayı sürdürüyor.