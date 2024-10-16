Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 2,8 arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, bu artışla, İngiltere'de ortalama konut fiyatı 310 bin sterlin olurken, Galler'de 223 bin ve İskoçya'da 200 bin sterline çıktı. Birleşik Krallık'ta konut kirası ise eylülde yıllık bazda yüzde 8,4 arttı.

Kira artış oranı, ağustosa göre değişkenlik göstermedi.

İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 8,5 artışla 1336 sterlin oldu. Galler'de konut kirası yüzde 8,3 artışla 760 sterlin ve İskoçya'da yüzde 7,2 artışla 973 sterline yükseldi.

Kuzey İrlanda'daki konut kirasına ilişkin en güncel verilerin bulunduğu temmuz ayında, bu artış yüzde 9,5 olarak ölçüldü.

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir Londra oldu. Londra'da konut kirası eylülde yıllık bazda yüzde 9,8 art