  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
Takip Et

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 2,8 arttı

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
Takip Et

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, bu artışla, İngiltere'de ortalama konut fiyatı 310 bin sterlin olurken, Galler'de 223 bin ve İskoçya'da 200 bin sterline çıktı. Birleşik Krallık'ta konut kirası ise eylülde yıllık bazda yüzde 8,4 arttı.

Kira artış oranı, ağustosa göre değişkenlik göstermedi.

İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 8,5 artışla 1336 sterlin oldu. Galler'de konut kirası yüzde 8,3 artışla 760 sterlin ve İskoçya'da yüzde 7,2 artışla 973 sterline yükseldi.

Kuzey İrlanda'daki konut kirasına ilişkin en güncel verilerin bulunduğu temmuz ayında, bu artış yüzde 9,5 olarak ölçüldü.

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir Londra oldu. Londra'da konut kirası eylülde yıllık bazda yüzde 9,8 art

Küresel Ekonomi
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yükselmeye devam ediyor
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yükselmeye devam ediyor
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri güçlendi
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri güçlendi
Çin Merkez Bankası, piyasadan 207 milyar likidite çekti
Çin Merkez Bankası, piyasadan 207 milyar likidite çekti
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
İngiltere'nin enflasyonunda 3 yıl sonra ilk
İngiltere'nin enflasyonunda 3 yıl sonra ilk
Dünya Bankası kredi kapasitesini artıracak önlemleri duyurdu
Dünya Bankası kredi kapasitesini artıracak önlemleri duyurdu