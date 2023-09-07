Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 4,6 düştü

Konut kredi finansman kuruluşu Halifax'tan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 4,6 gerilediği, bunun 2009'dan bu yana yıllık bazdaki en sert düşüş olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ortalama bir konut fiyatının ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda 14 bin sterlin azalarak 279 bin 569 sterline gerilediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, "Konut kredi faizlerinin haziran ve temmuz aylarındaki hızlı artışı düşünülünce bu durum şaşırtıcı sayılmamalı.” ifadesini kullandı.