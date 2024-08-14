Birleşik Krallık'ta konut kirası temmuzda yüzde 8,6 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 8,6 artışla 1319 sterlin oldu.

Konut kirası Galler'de yüzde 7,9 artarak 748 sterline, İskoçya'da yüzde 8,2 artışla 965 sterline çıktı.

Kuzey İrlanda'da mayıs ayına ilişkin en güncel verilere göre, ortalama konut kirası artışı bu dönemde yıllık bazda yüzde 10 oldu.

Böylece Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası yüzde 8,6 yükseldi.

Bölge bazında en yüksek artış yüzde 9,7 ile Londra'da kaydedildi.

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları ise haziranda yüzde 2,7 yükselerek 288 bin sterlin oldu.

Ortalama konut fiyatı İngiltere'de 305 bin sterlin, Galler'de 216 bin sterlin ve İskoçya'da 191 bin sterlin olarak hesaplandı.