Birleşik Krallık'ta perakende satışlar temmuzda hız kesti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, perakende satışlar hazirandaki yüzde 0,6'lık artışın ardından hız kesti.

Geçen ay yüzde 1,2 gerileyen perakende satışlarda, yağışlı havanın etkisi görüldü.

Gıda dükkanlarındaki satış hacmi yüzde 2,6 azalırken, perakendeciler süren hayat pahalılığı krizi ve artan gıda fiyatlarının satışları etkilemeye devam ettiğine işaret etti.

Geçen ay gıda dışı satışlar da yüzde 1,7 geriledi. Akaryakıt satışları yüzde 0,7 düştü.

Yağışlı havanın etkisiyle internet üzerinden satışlar, temmuzda yüzde 2,8 artış gösterdi. İnternet üzerinden satışlar, temmuzda perakende satışlarının yüzde 27,4'ünü oluşturarak Şubat 2022'den beri görülen en yüksek paya ulaştı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) İcra Direktörü Helen Dickinson, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, temmuzdaki kötü hava koşullarının perakende satışlara yansıdığını, özellikle kıyafet, ayakkabı ve ev ürünleri satışlarının neredeyse durduğunu ifade etti.

Tüketicilerin daha tedbirli davranmaya devam etmeleri nedeniyle zayıf satış hacimlerinin bilgisayar ve mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de görüldüğünü kaydeden Dickinson, "Perakendeciler, satışların gelecek aylarda toparlanacağından umutlu. Bu hafta sonu İngiliz taraftarlar 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde takımlarını takip edecekler, ailelerin okul harcamaları ve üniversite öğrencilerinin yeni akademik yıl hazırlıkları başlayacak. Yine de ekonomik koşullar zorlu kalmaya devam edecek. Hükümet ekonomik büyümeyi artıracak yeni yollar bulmalı." değerlendirmesinde bulundu.