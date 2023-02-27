Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements), enflasyonu yeniden kontrol altına alma söz konusu olduğunda merkez bankalarının "işi bitirmeleri" gerektiğini belirterek, bankaları çok erken zafer ilan edip 1970'lerde yaşanan hatalara düşmemeleri çağrısında bulundu.

Merkez bankalarının bankası olarak adlandırılan BIS, küresel enflasyon karşısında merkez bankalarını uyardı. 1970'lerin erken ilan edilen zaferinin, acı verici sonuçlar doğurduğunu hatırlatan BIS, banklara erken zafer ilan etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

1970'lerin dur-kalk döngülerinin tekrarlanmamasının hayati önem taşıdığını belirten BIS, "Merkez bankaları üstlerine düşeni yapmalı" dedi.

BIS'in Para ve Ekonomi Departmanı başkanı Claudio Borio,"Merkez bankaları bu aşamada en önemli unsurun işlerini tamamlamak olduğu konusunda çok ama çok netti. Birinin zaferi çok erken ilan etmediğinden emin olmak için tasarlanmış temkinli bir tutum uygun olanıdır". açıklamasını yaptı.