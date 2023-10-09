BIS'ten savaş değerlendirmesi

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Başkanı Agustin Carstens Pazar, İsrail ile Filistin arasında patlak veren çatışmanın hala pandemi sonrası yüksek enflasyonla mücadele eden küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğini söylemek için "çok erken" olduğunu söyledi.

Carstens, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı ve merkez bankalarının enflasyonu yenmek için faiz oranlarını "bir süre daha" nispeten yüksek tutmaları gerektiğini vurguladığı bir konuşmanın ardından bir soruya verdiği yanıtta, "Geleneksel olarak bu durum petrol fiyatlarını etkiler ve borsayı etkileyebilir, ancak bunu söylemek için henüz çok erken. Çok kararlı olmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.