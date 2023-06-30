Bitcoin’e SEC darbesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’nun borsa yatırım fonları (ETF) başvurularını yetersiz olarak nitelendirmesinin ardından Bitcoin düşüşe geçti, ancak yine de kazançlı bir aya göz kırpıyor.

BlackRock ve Fidelity gibi büyük isimlerin son bitcoin başvurularının SEC nezdinde yetersiz görüldüğüne dair bir raporun ardından Cuma günü bitcoin fiyatı düştü.

Kayıplar %2’e dayandı

Coin Metrics'e göre bitcoin %1,67'den fazla değer kaybetti. Dünyanın en büyük dijital parası cuma günü öğleden sonra işlemlerde 30.024,00 dolar civarında işlem görüyordu. Günün erken saatlerinde kısa süreliğine 31.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Ethereum ise aynı saatlerde %0,44 kayıpla 1847,69 dolar civarında işlem gördü.

Dijital para piyasalarında dalgalı hareket, Wall Street Journal haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, bu ay çeşitli kurumlar adına bitcoin ETF başvurularında yeterince açık veya kapsamlı olmadığını iddia etmesinin ardından geldi.

SEC, özellikle Nasdaq ve Cboe'nin bitcoin borsasının adını vermedikleri için başvuruları iade ettiğini duyurdu.

SEC, başarılı bir dosyalamaya yönelik önceki girişimlere yanıt olarak, bir bitcoin ETF'sinin dolandırıcılık ve manipülasyonu önlemek için yeterince yapılandırılacağını gösterene kadar ilerlemesine izin veremeyeceklerini defaatle açıklamıştı. Gözetim anlaşması, BlackRock'ın bu ayki başvurusuna bu endişeyi gidermek için dahil edildi. Diğer fonların başvurularında da benzer bir dil yer alıyor.

Yüzde 17 prim yapmıştı

Bitcoin, bir önceki hafta özellikle spot bitcoin ETF'si için yapılan başvuru dalgasından kaynaklanan %17'lik bir rallinin ardından tüm hafta boyunca yatay işlem gördü. Bu başvurular, ayın başlarında BlackRock tarafından yapılan ve piyasaya biraz iyimserlik aşılayan başvuruyu takip etti.