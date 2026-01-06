BlackRock: ABD veri takviminin normalleşmesi piyasalara netlik sağladı

BlackRock Yatırım Enstitüsü, geçen yılki hükümet kapatılmasından kaynaklanan gecikmelerin ardından ABD ekonomi veri takviminin normale dönmesinin, yatırımcıların ekonomiyi değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Enstitü, yaklaşan aralık ayı istihdam raporunun, son dönemdeki "gürültülü ve gecikmeli açıklamaların" ardından işgücü piyasası tablosunu netleştirmede kilit önemde olacağına işaret ediyor. Cuma günü açıklanması beklenen veri, Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımını öngörmeye çalışan piyasalar için kritik bir girdi konumunda.

Analistler, raporun 73.000 yeni istihdam artışı göstermesini bekliyor.