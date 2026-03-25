BlackRock CEO’su Fink’ten “resesyon” uyarısı: Küresel ekonomi için petrolde kritik eşik!

ABD’nin en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’un CEO’su Larry Fink, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara ulaşması halinde küresel bir resesyonun kaçınılmaz olacağını söyledi. BBC’ye verdiği röportajda Fink, İran’ın "tehdit olarak kalması" ve fiyatların uzun süre yüksek seyretmesinin dünya ekonomisi için "derin sonuçlar" doğuracağını vurguladı.

BlackRock, 14 trilyon dolarlık varlık yönetimiyle dünyanın en büyük yatırım şirketi konumunda bulunuyor. Fink, çatışmanın çözülmesi halinde petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin altına inebileceğini, aksi durumda ise "yıllarca 100 doların üzerinde, 150 dolara yakın" seyreden fiyatların "keskin bir resesyona" yol açabileceğini belirtti.

Yenilenebilir enerji

Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini yükseltmesi finansal piyasalarda sert dalgalanmalara neden olurken, İngiltere’de yerli üretimin artırılması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Offshore Energies UK, ülkenin küresel istikrarsızlık döneminde ithalata bağımlı hale gelme riski taşıdığını açıkladı.

Fink, ülkelerin enerji karmasında pragmatik davranması gerektiğini, ucuz enerji sağlamanın büyüme ve yaşam standartları için kritik olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının 150 dolara üç-dört yıl boyunca çıkması halinde birçok ülkenin hızla güneş ve rüzgâr enerjisine yöneleceğini ifade etti.

Finansal sistemde 2007-08 krizine benzer bir durum olmadığını savunan Fink, "Hiçbir benzerlik görmüyorum. Sıfır" dedi. BlackRock’un bazı özel kredi fonlarında yatırımcı çekimlerini sınırlamasına rağmen, bunun piyasanın küçük bir bölümünü etkilediğini ve kurumsal yatırımın güçlü kaldığını belirtti.