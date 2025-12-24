BlackRock: Fed’in 2026’da faiz indirim alanı sınırlı

Stratejistlere göre, mevcut faiz indirim döngüsünde toplam 175 baz puanlık gevşeme sonrasında Fed, nötr faiz oranına oldukça yaklaşmış durumda.

Bu nedenle, iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama görülmedikçe ilave parasal gevşeme için alanın dar olduğu ifade edildi. BlackRock değerlendirmesinde, mevcut koşullar altında Fed’in daha agresif bir faiz indirim patikasına yönelmesinin zor olacağı vurgulandı.

Finansal piyasalar 2026 yılı için Fed’den toplam iki faiz indirimi bekliyor.