BlackRock gelişen piyasalarda frene bastı

BlackRock'ın 2026 yılı ortası küresel yatırım görünümü raporu, gelişmekte olan piyasalar için yapay zekâ yoğunlaşmasından kaynaklanan risklere atıfta bulunuyor. Euro Bölgesi için ise, faiz oranlarına ilişkin beklentiler konusunda politika endişelerinin abartılı göründüğünü belirtiyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, önümüzdeki altı ila 12 aylık dönem için gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine ilişkin görüşünü “ağırlığını artır”dan “nötr”e düşürdü. Şirket, yapay zekâ ile bağlantılı şirketlerin yoğun olduğu Tayvan ve Güney Kore gibi piyasalardaki riskleri örnek gösteriyor.

BloombergHT’nin aktardığı BlackRock Yatırım Enstitüsü’nün raporunda, “Birden fazla piyasa aynı değer zincirine bağlı olduğunda coğrafi çeşitlendirme, yoğunlaşma riskini azaltmaz. Bu tür yoğunlaşma riskleri, geniş kapsamlı gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin notunu düşürmemize neden oluyor” dedi.

Marttan bu yana en kötü ay

Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, geçen hafta Güney Kore hisse senetlerini sarsan teknoloji sektöründeki yeni satış dalgası ve Fed’in daha şahin bir tutum izleyeceğine dair artan beklentilerin etkisiyle mart başından bu yana en keskin haftalık kaybını yaşadı. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, mart ayından bu yana en kötü ayına ilerliyor.

BlackRock, teknoloji şirketlerinin piyasanın büyük bir payını oluşturduğu ABD hisse senetleri konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Raporda, “ABD teknoloji sektörü aracılığıyla yapay zekâ alanında geniş çaplı bir pozisyon oluşturmayı hedefliyoruz, bu da bizi ABD hisse senetlerine ağırlık vermemize yönlendiriyor. Nihai kazananların kimler olacağı belirsiz olsa da bunların çoğunun bu sektörde yer alması muhtemel” denildi.

Rapor, BlackRock’un kıdemli portföy yöneticileri ve yatırım yöneticilerinin görüşlerini yansıtıyor.