BlackRock'tan 'bitcoin' hamlesi

Uluslararası yatırım fonu BlackRock, perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot bitcoin borsa yatırım fonu sunmak için başvuruda bulunarak kripto para birimlerine daha fazla yatırım yapmak için harekete geçti.

SEC başvuruyu onaylarsa, fon Nasdaq borsasında işlem görecek ve ABD'de halka açık ilk spot bitcoin ETF'si olacak.

9 trilyon dolarlık fonun yöneticisi Blackrock halihazırda geçen yıl başlattığı özel bir spot bitcoin tröstü işletiyor. Söz konusu borsa yatırım fonu ETF, dev fonun küresel dijital para piyasalarının zor durumdaki kripto borsası Coinbase ile ortaklığının daha da genişlediğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük yatırım fonu konumundaki Blackrock tarafından spot bir bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bu ayın başlarında hem Coinbase'e hem de dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e menkul kıymet ihlalleri iddiasıyla dava açma kararı gibi kötü haberlerin ardından kripto para birimleri için bir şans olarak görülüyor.