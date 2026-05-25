BlackRock’tan Fed çıkışı: Faiz indirimi masadan kalkmadı

Küresel piyasalarda, ABD-İran savaşının yarattığı etkiler sürerken, enflasyonda yeniden yükseliş öngörüsü ve faizlerde "daha uzun süre yüksek" seviyelerin görüleceği beklentileri yön veriyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock Asya-Pasifik Bölgesi Küresel Sabit Getiri Başkanı Navin Saigal, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, piyasa beklentilerinin aksine bir faiz indirimi döngüsünü haklı çıkaracak yapısal dinamiklerin olgunlaştığına dikkat çekti.

Piyasadaki en büyük yanlış ne?

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki Merkez Bankası’nın enflasyon fırtınasına karşı yeniden faiz artışına gidip gitmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan Saigal, "Beni bir artış ile indirim arasında seçim yapmaya zorlarsanız, aslında şu an bir indirimi haklı çıkaracak yeterli faktörün masada olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Saigal, piyasa beklentileri ile ekonomik gerçekler arasındaki en büyük kopukluğun ve yanlış fiyatlamanın tam olarak bu noktada yaşandığını vurguladı.

Saigal'a göre, ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyen bazı güçlü rüzgarlar mevcut ve özellikle yapay zekâ (AI) odaklı kurumsal sermaye harcamaları ekonomik aktiviteyi canlı tutuyor. Ancak ünlü stratejist, madalyonun diğer yüzüne bakılması gerektiğinin altını çizerek şu kritik uyarıda bulundu:

"Yapay zekâ yatırımlarının temel motivasyonu ve yönelimi aslında iş gücünün ikame edilmesine, yani insan emeğinin yerini teknolojinin almasına dayanıyor. Dolayısıyla ileriye dönük bir perspektifte, bu durum iş gücü piyasası üzerinde ciddi bir baskı yaratacaktır. Bu istihdam baskısı da Fed'e ya hiçbir şey yapmama (sabit tutma) ya da bir faiz indirimi kararı alma yönünde güçlü bir sinyal verecektir."

En güvenli yol, "bekle-gör" mü?

Finans dünyası, Bank of America’nın (BofA) "Haziran ayında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa riskli varlıklar sarsılır" uyarısı ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid’in enflasyonu hala en büyük tehdit olarak gören "şahin" açıklamalarıyla faiz artış ihtimallerini tartışırken, BlackRock'ın istihdam odaklı analizi taktiksel bir yön değişikliğine işaret ediyor.

Navin Saigal, önümüzdeki bir yıllık projeksiyonda ABD ekonomisinin net bir şekilde güçlendiğine mi yoksa zayıfladığına mı dair kesin bir veri setinin bulunmadığı bu gri alanda, Fed için en rasyonel stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Bir yıllık vadede ekonominin yönüne dair herhangi bir kesinliğin olmadığı bu ortamda, Merkez Bankası için yapılabilecek en güvenli şey, bir süre daha hiçbir şey yapmayarak pasif kalmaktır."