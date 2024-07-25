BlackRock'tan 'Japonya Merkez Bankası' tahmini

BlackRock Inc'e göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ), ülkenin hisse senetlerini desteklemek için faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabilir.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın Japonya biriminin baş yatırım stratejisti Yuichi Chiguchi'ye göre, yatırımcılar bu yıl yapılacak herhangi bir BOJ toplantısında değişiklik riskine karşı tetikte olmalı, ancak merkez bankasının muhtemelen 2024'ün sonuna doğru fiyat trendleri teyit edilene kadar beklemesi gerekiyor.

Chiguchi verdiği bir röportajda, bu durumun gösterge Topix endeksini bu yıl yeni rekorlar kırma rotasına soktuğunu söyledi. Chiguchi, "Japonya'da destekleyici bir ortamın devam etmesini bekliyoruz" dedi.