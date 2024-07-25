  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. BlackRock'tan 'Japonya Merkez Bankası' tahmini
Takip Et

BlackRock'tan 'Japonya Merkez Bankası' tahmini

BlackRock, Japonya Merkez Bankası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hisse senetlerini desteklemek için faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabilir" olarak ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BlackRock'tan 'Japonya Merkez Bankası' tahmini
Takip Et

BlackRock Inc'e göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ), ülkenin hisse senetlerini desteklemek için faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabilir.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın Japonya biriminin baş yatırım stratejisti Yuichi Chiguchi'ye göre, yatırımcılar bu yıl yapılacak herhangi bir BOJ toplantısında değişiklik riskine karşı tetikte olmalı, ancak merkez bankasının muhtemelen 2024'ün sonuna doğru fiyat trendleri teyit edilene kadar beklemesi gerekiyor.

Chiguchi verdiği bir röportajda, bu durumun gösterge Topix endeksini bu yıl yeni rekorlar kırma rotasına soktuğunu söyledi. Chiguchi, "Japonya'da destekleyici bir ortamın devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldıUnilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldı
Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldı
CrowdStrike çalışanlarına ilginç bir kart gönderdi: Kahveniz bizden
CrowdStrike çalışanlarına ilginç bir kart gönderdi
ABD'nin ticari ham petrol stoku 3,7 milyon varil azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stoku 3,7 milyon varil azaldı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
ABD'de yeni konut satışları 7 ayın en düşük seviyesinde
ABD'de yeni konut satışları 7 ayın en düşük seviyesinde
İtalya, Amazon'un 121 milyon Euro'suna el koydu
İtalya, Amazon'un 121 milyon Euro'suna el koydu