BlackRock'un bilançosu tahminleri aştı

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, 2023'ün ilk çeyrek karında yüzde 18'lik bir düşüş bildirdi. Açıklanan karda yüzde 18'lik bir düşüş görülmesine rağmen, kardaki azalma analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

Şirketin üç aylık gelir 4,7 milyar dolardan 4,2 milyar dolara düştü.

Özellikle yatırımcıların, BlackRock'a ait fonlara para aktarmaya devam etmesi ve küresel piyasalardan gelen komisyon gelirleri, kardaki düşüşü kısıtlayan faktörler arasında yer aldı.

Silicon Valley Bank'ın iflası ile piyasaların sarılmasının BlackRock üzerinde olumsuz etkisi olmasına rağmen, ilk çeyrek için BlackRock'a ait fonlara giren toplam tutar bir önceki yıla ait 86 milyar doların üzerinde 110 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BlackRock'un başkanı ve CEO'su Larry Fink, "Bölgesel bankacılık sektöründeki bugünün güven krizinin sermaye piyasalarının büyümesini daha da hızlandıracağına ve BlackRock'un merkezi bir oyuncu olacağına inanıyorum" dedi.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, hisse başına 7,93 $ düzeltilmiş kar bildirdi. Analistler, Refinitiv IBES verilerine göre hisse başına 7,76 dolar kar tahmin etmişti. Gelen veriler BlackRock'un hisse başı kazancının analist beklentilerinin üstünde olduğu yönünde.