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Blackstone: Başkan kim olursa olsun ABD ekonomisi için resesyon riski yok

ABD’nin en büyük yatırım fonu yöneticilerinden olan Blackstone şirketinin CEO’su Schwarzman, seçim sonuçlarının ABD’de resesyon riski yaratmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Blackstone: Başkan kim olursa olsun ABD ekonomisi için resesyon riski yok
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Blackstone CEO'su Steve Schwarzman, başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın ABD'nin resesyondan kaçınmasının muhtemel olduğunu, çünkü her iki adayın da büyümeye hitap eden politika önerileri olduğunu söyledi.

Schwarzman, "Resesyon riski görmüyorum çünkü ekonomi oldukça güçlü ve her iki aday da pek çok teşvik edici politikadan bahsediyor. Ancak kimin ne yapabileceğini ya da ne yapmak istediğini zaman gösterecek" dedi.

Schwarzman, mayıs ayında Donald Trump'ın kampanyası için para toplayacağını söyleyerek daha önce Cumhuriyetçi liderlerin "yeni nesli" için yaptığı çağrıyı tersine çevirdi.

77 yaşındaki Schwarzman, tarihsel olarak Demokratların düzenlemeye daha "güçlü bir yaklaşım" benimsediğini ve bunun özel sermaye endüstrisi için bazı alım ve satımları etkileyebileceğini söyledi. Schwarzman, ekonomi ve vergilerle ilgili birçok politika önerisinin Başkan'a değil Kongre'ye bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

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