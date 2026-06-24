Blackstone’dan Japonya’da 30 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Blackstone, gelecek 3 ila 5 yıl içinde Japonya'daki yapay zeka veri merkezlerine 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Şirketin Başkanı ve Operasyon Direktörü Jonathan Gray, Japonya'da toplam kapasitesi 1 gigavatı aşan tesisler geliştirmek üzere görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi olan Blackstone, Japonya'daki özel sermaye yatırımlarını da hızlandırmayı planlıyor.

Blackstone, haziran ayının başında Asya özel sermaye fonu için 13,1 milyar dolar toplamıştı. Başlangıç hedefini aşan bu tutar, şirketin bölgede bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük fon toplama işlemi oldu.