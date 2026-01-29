Blackstone’un AR fonundan güçlü performans

Blackstone'in en büyük hedge fon platformu olan Absolute Return Composite (AR), geçen yıl yüzde 12'ye yakın getiri elde ederek, HFRX Global Hedge Fund Endeksi'nin yüzde 7,1'lik kazancını geride bıraktı. AR, dördüncü çeyrekte de yüzde 3,9'luk (masraflar sonrası) getiri sağlayarak, endeksin yüzde 1,4'lük getirisini aştı.

Platformun performansına hisse senetleri, bilgisayar tabanlı yatırımlar, kredi ve makro bahislerdeki pozitif getiriler katkıda bulundu. AR, 33 ay üst üste pozitif net performans kaydetti.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan ve David Ben-Ur tarafından yönetilen AR, Blackstone Multi-Asset Investing (BXMA) biriminin en büyük iş kolu.