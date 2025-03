Bloomberg analizi: Euro'nun yükselişine direnen bankalar haklı çıktı

Takip Et

Euro'nun yükselişi, Euro/dolar paritenin düşeceği çağrılarına karşı çıkan bir avuç stratejisti haklı çıkarıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Morgan Stanley, Credit Agricole SA ve Commerzbank AG, geçen ay kadar kısa bir süre önce piyasalarda popüler olan ve euronun yakında sadece 1 dolar değerine düşeceği görüşüne karşı çıkarak Euro'nun beklentilerini savunan bankalar arasında yer alıyorlardı.

Sadece bu hafta %4'lük bir artışla 1,08 dolara yükselen Euro, bir ay önce 1,01 dolara yaklaştıktan sonra geri dönüş yaptı.

Commerzbank'ta döviz stratejisti olan Michael Pfister, "Bu haftaki en büyük değişiklik, Euro'nun nihayet oyuna geri dönmüş olması, Piyasa bizim beklediğimizden biraz daha hızlı hareket etti, yani bu küçük bir kazanç oldu" dedi

Diğer pek çokları da para biriminin tersine dönüşüne boyun eğmek zorunda kaldı. Goldman Sachs Group Inc. ve Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. gibi bankalar, ABD'nin Avrupa'yı ticaret tarifeleriyle vuracağı ve ikisi arasındaki faiz oranı farkının açılacağı beklentileriyle bu yıl bir euronun bir dolar alacağı tahminlerini terk etti.

Pozitif kalan stratejistler şu anda kendilerini kaptırmış değiller. Yılın başında Morgan Stanley 1,08 dolara sıçrama olasılığı görürken -ki bu gerçekleşmiş durumda- Commerzbank ve Credit Agricole 2025 sonuna kadar 1,07 dolar öngörüyor.

Credit Agricole, yüksek savunma harcamalarının Euro bölgesi ekonomisine olası katkısını gerekçe göstererek önümüzdeki aylarda daha fazla kazanç şansı görürken, Ukrayna'daki savaşın potansiyel olarak sona ermesi küresel enerji fiyatlarında daha fazla düşüşe neden olabilir ve bu da bölgeye yardımcı olabilir. "Son gelişmeler mevcut euro-dolar görünümümüz için yukarı yönlü riskler oluşturuyor" diyen Fransız bankasının döviz stratejisi başkanı Valentin Marinov, paritenin önümüzdeki altı ay içinde 1,08 ila 1,10 dolar arasında işlem görme olasılığını görüyor.