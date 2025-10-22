Bloomberg: Fed, banka sermaye kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor

Bloomberg’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Fed, Wall Street'in en büyük kredi kuruluşları için hazırlanan, Biden dönemi banka sermayesi teklifini, önemli ölçüde gevşetecek revize bir planın ana hatlarını diğer ABD düzenleyicilerine gösterdi.

İsimlerinin açıklanmamasını isteyen yetkililere göre, Fed'in planının şartlarının çoğu büyük banka için toplamda yüzde 3 ile 7 arasında bir artışa yol açacağı hesaplandı. Ana hatlarda belirli bir projeksiyon bulunmasa da bu tahminler, 2023 teklifindeki yüzde 19'luk artış ve geçen yıl önerilen uzlaşma versiyonundaki yüzde 9'luk artıştan daha düşük olacak.

Bazı kaynaklara göre, daha büyük ticaret portföylerine sahip kredi kuruluşları yeni gereklilikle bağlantılı olarak daha az artış ve hatta düşüş görebilir.

Fed, henüz kesinleşmemiş yeni planı 2026'nın ilk çeyreği gibi erken bir tarihte açıklamayı hedefliyor. Başkan Donald Trump tarafından bu yıl göreve getirilen Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, yeni önlemin hazırlanmasında şimdi liderliği üstleniyor.

Kaynaklar, revize edilmiş ana hatların bir parçası olarak düzenleyicilerin, diğer sermaye kısıtlamalarını kabul etmeleri halinde orta ölçekli bankalar için potansiyel bir vazgeçme seçeneği düşündüğünü belirtti.