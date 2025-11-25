Bloomberg: Fed başkanı olmaya en yakın aday Kevin Hassett

  1. Ekonomim
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed başkanlığı için en güçlü aday konumunda görüldüğünü belirtti.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in yeni merkez bankası başkanının belirlenmesinde son haftalara girilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları ve müttefikleri tarafından Fed'in bir sonraki başkanı için en güçlü aday olarak görüldüğü bildiriliyor. Konuya yakın kaynaklara göre Hassett, adaylar arasında öne çıkmış durumda.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, başkanın iyi tanıdığı ve güvendiği yakın bir müttefiki bağımsız merkez bankasının başına getirme ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Bazı kaynaklara göre Hassett, Trump'ın uzun süredir etkisi altına almak istediği Fed'de, başkanın faiz indirimlerini önceleyen yaklaşımını uygulayacak isim olarak görülüyor.

Yine de Trump'ın sürpriz personel ve politika kararları aldığı biliniyor, bu da adaylık kamuoyuna açıklanana kadar kesinleşmediği anlamına geliyor.

"Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor. Bekleyip görelim" demişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir sonraki Fed başkanının seçim sürecini yönetiyor. Bessent Salı günü yaptığı açıklamada Trump'ın Noel öncesinde yeni Fed başkanını duyurma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

