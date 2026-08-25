Bloomberg: HSBC, Hindistan tahvillerine en az 3 milyar dolar yatırdı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bloomberg, HSBC'nin temmuz ayından bu yana en az 3 milyar dolarlık Hindistan devlet tahvili satın aldığını bildirdi. Bankanın alımları, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) özel diaspora döviz mevduatı programı kapsamında topladığı fonlarla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Konuya yakın kaynaklara göre HSBC, FCNR(B) programı kapsamında çektiği fonları değerlendirmek amacıyla son birkaç ayda ağırlıklı olarak yaklaşık 5 yıl vadeli Hindistan devlet tahvillerine yöneldi.

HSBC'nin program kapsamında fon toplamada küresel rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Resmi verilere göre banka 30 Temmuz itibarıyla 6,3 milyar dolar fon toplarken, kaynaklar toplam tutarın daha sonra 10 milyar doların üzerine çıktığını aktardı.

HSBC'nin bu fonların en az 3 milyar dolarlık bölümünü Hindistan devlet tahvillerine yönlendirmesi, ülkenin tahvil piyasasına yönelik önemli bir kurumsal talep kaynağına işaret ediyor.