Bloomberg kaynakları: Çin’den bankalara “ABD tahvili” uyarısı
Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Çin, bankalara ABD tahvillerindeki pozisyonlarını sınırlamaları yönünde uyarıda bulundu.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli düzenleyiciler finansal kurumlara ABD Hazine tahvillerindeki pozisyonlarını sınırlamaları yönünde uyarıda bulundu.
Yetkililer, yoğunlaşma riski ve piyasa oynaklığına ilişkin endişeler nedeniyle bankalardan ABD devlet tahvili alımlarını kısıtlamalarını, yüksek maruziyeti olanlardan ise pozisyonlarını azaltmalarını istedi.
Kaynaklar, söz konusu yönlendirmenin Çin’in devlet düzeyindeki ABD Hazine tahvili varlıklarını kapsamadığını belirtti.
Son haftalarda ülkenin en büyük bankalarından bazılarına sözlü olarak iletilen talimatın, yetkililer arasında ABD kamu borcundaki büyük pozisyonların bankaları sert fiyat dalgalanmalarına açık hale getirebileceği yönündeki artan temkinli yaklaşımı yansıttığı ifade edildi.