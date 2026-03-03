Bloomberg: Küresel enflasyon İran savaşıyla yükselişe geçebilir

Ankete katılan uzmanlar, en büyük enflasyon riskinin petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti. Ayrıca artan uçak biletleri ve dağıtım maliyetleri gibi dolaylı etkiler ile uzun süren çatışmalarda tedarik zinciri risklerinin de fiyatları yukarı çekebileceği ifade edildi.

Katılımcıların yarısı Euro Bölgesinde enflasyonun bir miktar hızlanacağını görürken, benzer bir oran ABD için de aynı sonucu öngörüyor. Çin için ise katılımcıların yaklaşık %40'ı bu sonucu bekliyor. Bu, tüketici fiyatlarındaki artışın önceki beklentilere kıyasla 0,3 ila 0,9 puan hızlanması anlamına geliyor.

Dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrol arzının yaklaşık beşte biri normalde Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ancak bu geçişler neredeyse tamamen durdu. Savaştan kaynaklanan en büyük enflasyon baskısı, artan petrol ve doğalgaz fiyatlarından geliyor. Bunun yanı sıra daha yüksek hava yolu biletleri ve dağıtım maliyetleri gibi zincirleme etkilerin yanı sıra çatışmanın uzaması halinde daha geniş tedarik zinciri riskleri de söz konusu.

Ankete katılanların çoğunluğu, savaşın ABD, euro bölgesi veya Çin'deki gayri safi yurtiçi hasıla üzerinde asgari düzeyde etkisi olacağını tahmin ediyor. Ancak birçok katılımcı, bunun büyük ölçüde çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğunu belirtti.

Bloomberg Economics ekonomistleri Ziad Daoud ve Dina Esfendiyari tarafından hazırlanan bir raporda, yüksek petrol fiyatlarının sürmesi halinde Çin, Avrupa ve Hindistan gibi büyük ithalatçıların zarar göreceği, Rusya, Kanada ve Norveç gibi ihracatçıların ise kazançlı çıkacağı belirtildi. ABD açısından ise daha yüksek yakıt maliyetleri gelirleri kısarak tüketicileri olumsuz etkileyecek, ancak kaya gazı sayesinde ülkenin petrol ihracatçısı konumuna gelmesi ekonominin genel olarak daha az olumsuz etkilenmesini sağlayacak.