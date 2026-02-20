Bloomberg: Powell, Fed’in bağımsızlığını güçlendirme stratejisi izliyor

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın, 112 yıllık kurumun bağımsızlığını korumaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

Aralık ayındaki faiz toplantısında 9-3’lük oylama, 2019’dan bu yana üç üyenin karara karşı çıktığı ilk oylama oldu.

Bloomberg’in analizine göre, Powell'ın, toplantı sonrası basın toplantısında görüş ayrılıklarını geri plana itmek yerine tartışmaların niteliğini övdüğüne dikkat çekildi. Powell, tartışmaların kendisinin 14 yıllık Fed kariyerindeki en iyi düzeyde olduğunu söyledi.

TS Lombard yöneticisi Dario Perkins, ABD’de oy birliğinin güçlü başkan göstergesi sayıldığını belirterek, Powell’ın yaklaşımının Fed’in bağımsızlığını korumaya yönelik yeni bir stratejiye işaret ettiğini ifade etti.

Powell’ın başkan olarak katıldığı ilk 61 toplantıda toplam 16 muhalif oy görülürken, son beş toplantıda 10 muhalefet kaydedildi. Görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan Powell'ın yerine ABD Başkanı Trump tarafından Kevin Warsh aday gösterildi.

27-28 Ocak tarihli toplantı tutanakları, FOMC üyelerinin iş gücü piyasasına yönelik risklerin azaldığını görmesi nedeniyle yeni bir faiz indirimi konusunda daha temkinli bir noktaya kaydığını gösterdi. Trump politika faizinin yüzde 1 veya altına indirilmesi gerektiğini söyledi. Faiz şu anda yüzde 3,5 ila 3,75 aralığında bulunuyor.