BM: Dünya ekonomisi 2026'da yavaşlayacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu'nun (UNCTAD) raporuna göre, küresel ekonomi 2025 yılında %2,9 oranında bir büyüme yakalamıştı. Ancak 2026 yılına gelindiğinde bu oranın %2,6’ya düşmesi ve büyümenin geçen yılın altında kalması bekleniyor. Ekonomideki bu ivme kaybında, özellikle Orta Doğu’da yaşanan krizlerin tetiklediği arz endişeleri ile dünya genelinde artan jeopolitik belirsizlikler ilk sırada yer alıyor.

Diğer taraftan, küresel mal ve hizmet ticaretinin sabit fiyatlarla %4 oranında artacağı tahmin ediliyor. Raporda, ticaretteki bu yükselişte geçmiş yılların getirdiği baz etkisinin yanı sıra enerji fiyatlarındaki artışın da önemli bir rol oynayacağı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere, küresel ticaret hacmi 2025 yılında 35 trilyon dolarla tarihi bir rekor kırmıştı.

Asya ekonomisi büyümenin merkezinde

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli nokta, küresel ticaret haritasındaki değişim oldu. ABD ve Çin arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılından bu yana %20’nin üzerinde bir daralma gösterdi. İki büyük güç arasındaki bu ticari gerilemeye rağmen Asya, dünya ekonomisini sırtlamaya devam ediyor.

2026 yılında küresel büyümenin %59’unu tek başına karşılaması beklenen Asya, dünya ekonomisinin en büyük itici gücü konumunda. Ülke bazındaki tahminlere bakıldığında; Hindistan’ın %7,3, Çin’in %4,5 ve Endonezya’nın %5,2 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Yapay zeka yatırımlarında tekelleşme riski

Teknoloji alanındaki gelişmeler küresel pazarları doğrudan etkiliyor. UNCTAD, yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetlerin küresel ticarete güçlü bir destek verdiğini kabul ediyor. Fakat bu durumun herkes için eşit bir kazanç yaratmadığı, yani büyümenin kapsayıcı olmadığı konusunda önemli bir uyarı yapıyor.

Özellikle yapay zeka yatırımlarının ve elde edilen gelirlerin sadece az sayıda büyük şirketin elinde toplanması, finansal piyasaların istikrarı açısından ciddi bir kırılganlık riski barındırıyor.

Finans kurumlarının büyüme tahminleri ayrışıyor

Geleceğe yönelik ekonomik beklentiler konusunda uluslararası kurumlar arasında tam bir fikir birliği bulunmuyor. Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerini ön planda tutan Dünya Bankası, 2026 küresel büyüme tahminini %2,5’e kadar düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise %3’lük bir büyüme tahminiyle daha iyimser bir noktada duruyor. Ancak IMF de piyasaları bekleyen riskleri göz ardı etmiyor. Kurum; bölgesel çatışmaları, küresel ticaret ağlarındaki bölünmeleri ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanabilecek olası sert düşüşleri en büyük risk faktörleri olarak sıralıyor.