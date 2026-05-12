BM'den Hürmüz uyarısı: Enerji ve gübre fiyatlarındaki artış dünyayı vuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın uzun süredir kapalı kalmasının dünya ticareti üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerle ilgili ifadelerine yer verdi.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda devam eden durumdan özellikle de enerji ve gübre fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle, Afrika'daki pek çok ülkenin ne denli ağır ve olumsuz bir şekilde etkilendiğini detaylandırdı." dedi.

Guterres'in, BM'nin Nairobi'deki ofis yerleşkesinde inşa edilecek yeni bir konferans salonunun temel atma törenine katıldığını ve burada gazetecilere konuştuğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in bir kez daha, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 27 Nisan'da yaptığı bir konuşmada aynı soruna değinen Guterres, su yollarının güvenliğinin "uluslararası düzenin bir sınavı haline geldiğine", bu durumun özellikle Afrika ve Güney Asya'da "milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa sürüklediğine" değinmişti.

Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer hakları ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlaması, küresel ekonominin nefes almasına izin verin." ifadelerine yer vermişti.