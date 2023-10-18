BMW, doğrudan satış modelini 1 Ocak’ta hayata geçirecek

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, müşterilere doğrudan araç satış modelini 1 Ocak'ta Avrupa'da hayata geçireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteriye doğrudan araç satış modeli 1 Ocak'ta İtalya, Polonya ve İsveç'teki Mini markası için başlayacak ve kademeli olarak geri kalan Avrupa ülkeleri tarafından takip edilecek.

Şirket, yeni modelin aynı araç modelleri için fiyatlandırmayı standartlaştırmayı ve müşterileriyle doğrudan iletişim kurmayı amaçlıyor. BMW, tüm Mini ortakları tarafından imzalanan acentelik sözleşmeleri ile Avrupalı perakende ortaklarının bu hamleyi onayladığını vurguladı.