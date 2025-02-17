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BNP Paribas: Fed 2026 ortalarına kadar faiz indirmeyebilir

BNP Paribas, analistlerine göre, Fed 2026 yılının ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeyebilir.

Haber Merkezi
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BNP Paribas: Fed 2026 ortalarına kadar faiz indirmeyebilir
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BNP Paribas Markets 360 analistlerinin beklentilerine göre, Fed 2026 yılının ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeyebilir. Analistler, Aralık başından bu yana bu görüşte olduklarını söylediler.

BNP 360 analistleri bu görüşlerini kısmen gümrük tarifelerine ilişkin beklentilere dayandırdılar, ancak son haberler ilk gümrük tarifesi tahminlerini artırmak zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Bu da analistlerin halihazırda fikir birliğinin oldukça üzerinde olan enflasyon görüşlerinde daha rahat olmalarını sağlıyor.

Para piyasaları Fed'in bu yıl ilk kez faiz indirimine Eylül ayında gideceğini fiyatlıyor.

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