BNP Paribas: Fed 2026 ortasına kadar faizi sabit tutabilir

BNP Paribas'tan Anis Bensaidani, Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri ve göçmenlik konusundaki ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ABD enflasyonunun yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Piyasalar Fed'in bu hafta faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasında tutmasına yüzde 97 ihtimal veriyor. Finansal piyasalar bu yılın sonuna kadar Fed'in toplam 47 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.