BNP Paribas: Orta Doğu çatışması küresel ekonomiyi kalıcı olarak etkileyecek

BNP Paribas analistleri, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde kalıcı etkiler bırakacağını belirtti. Banka, yıl başındaki tahminlerine kıyasla daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon ve daha şahin merkez bankaları öngörüyor.

Araştırma notunda, çatışma öncesi güçlü büyüme ivmesi ile yapay zekâ ve savunma harcamaları gibi yapısal faktörlerin ekonomiye destek sağlayacağı ifade edildi. BNP Paribas, ABD ekonomisinin 2026'da %2,4 büyümesini, euro bölgesinin ise %1 artış göstermesini bekliyor.

Analistler, savaşın seyrinden bağımsız olarak küresel ekonomik görünümde kalıcı baskıların oluşacağını, merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulamak zorunda kalabileceğini vurguladı.