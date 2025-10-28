BNP Paribas'ın kârı beklentiye yakın geldi

BNP Paribas'ın üçüncü çeyrek net karı 3,04 milyar Euro oldu. Tahmin 3,07 milyar Euro düzeyindeydi.

Hisse senedi ve ana aracılık hizmetleri gelirleri 971 milyon Euro geldi. FICC satış ve alım-satım gelirleri 1,26 milyar Euro ile beklentiye paralel açıklandı.

Bankanın kredi zararı karşılığı 905 milyon Euro ile tahmin 878,8 milyon Euro olan tahminleri aştı. CET1 oranı ise, yüzde 12,5 ile yüzde 12,4'lük beklentiyi geride bıraktı.