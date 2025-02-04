BNP Paribas'ın kârı tahminleri aştı

Varlıklara bakıldığında Euro bölgesinin en büyük bankası olan BNP Paribas, yatırım bankacılarının alım satım faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak dördüncü çeyrekte net gelirinde tahminleri aşan bir artış bildirdi. Ancak Banka 2025 için önemli bir kar hedefini düşürdü ve maliyetleri daha da azaltacağını duyurdu.

BNP Paribas, Aralık ayında sona eren üç ay için grup net karının %15,7 artarak 2,32 milyar Euro'ya yükseldiğini ve analistlerin 2,24 milyar Euro'luk ortalamasını aştığını söyledi.

Dönem içindeki gelir ise %10,8 artışla 12,1 milyar avroya ulaşarak 11,6 milyar euroluk ortalama analist tahminini de aştı.

Yatırım bankacılığı gelirleri, sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) ticaretinden elde edilen gelirin %34 ve hisse senedi ana hizmetlerinin satışlarının %30 artmasının etkisiyle dördüncü çeyrekte %20 yükseldi.

Banka, 2025 yılı için önemli bir karlılık hedefini net bir neden göstermeksizin aşağı yönlü revize etti ve bu yılki 600 milyon euroya ek olarak 2026 yılında 600 milyon euro daha maliyet tasarrufu yapacağını duyurdu.

BNP daha önce %11,5-%12 olarak hedeflediği maddi özkaynak karlılığını (ROTE) bu yıl için %11,5 olarak hedefliyor.