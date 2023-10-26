BNP Paribas'ın net kârı yüzde 4 düştü

BNP'nin tahvil alım satımından elde ettiği gelir %12'lik bir düşüşle 1 milyar euronun biraz üzerinde gerçekleşti. Piyasalar bölümünün toplam geliri Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde %9 düşerek 1,8 milyar euroya geriledi.

BNP Paribas'ın net karı %4 düşüşle 2,66 milyar euroya geriledi. Beklenti karın 2 miyar 747 milyon euro olacağı yönündeydi.

Gelirler yüzde 4 artarak 11,58 milyar euroya çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 11,15 milyar euroya olan gelirin 11 milyar 596 milyar euro olması bekleniyordu.