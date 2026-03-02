BNP Paribas'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini

BNP Paribas'ın ekonomistleri bir araştırma notunda, "Enflasyon beklentileri zaten yüzde 2'ye yakın seyrederken ekonomi tam istihdama ulaşmış durumda; bu koşullarda emtia fiyatlarındaki sert yükseliş fiyat geçişkenliğini kolaylıkla hızlandırabilir" değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, bu koşullar altında hem hanehalkı hem de şirketlerin enflasyon beklentilerinin yüzde 2’nin üzerine çıkma riskinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. BNP Paribas ayrıca, olası şokları hafifletmek için ek mali teşviklerin ekonomide sert bir daralmayı önleyebileceğini ve orta vadede enflasyon eğilimini yukarı yönlü destekleyebileceğini ifade etti.