BNP Paribas’tan küresel yol haritası: Faizler, kur ve petrol yeniden belirleniyor

BNP Paribas Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yayımlanan son piyasa beklenti tabloları, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin faiz, döviz kuru ve emtia fiyat projeksiyonlarını ortaya koydu. Raporda, ABD ekonomisinin 2026’da potansiyel büyüme oranının üzerinde performans göstermesi beklenirken, Euro Bölgesi’nde enerji şoku nedeniyle faiz artışlarının geri döneceği vurgulandı.

ABD için Fed’in üst bant faiz oranının 2026 boyunca yüzde 3,75 seviyesinde korunacağı öngörülüyor. İngiltere’de politika faizi için aynı oran öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) kademeli sıkılaştırmaya gideceği ve faizi 2026’da yüzde 0,75’ten başlayarak 2027’de yüzde 2’ye kadar yükselteceği tahmin ediliyor.

Paritede yükseliş bekleniyor

Döviz piyasasında, euro/dolar paritesinin 2026’da 1,16 seviyesinden başlayarak 2027’de 1,22’ye kadar çıkması bekleniyor. Euro/sterlin paritesi ise 0,87’den 0,94’e doğru kademeli bir yükseliş öngörüyor.

Emtia tarafında dikkat çekici bir revizyon var. Brent petrol fiyatı için 2026’da 109 dolar/varil seviyesinden başlayan tahminler, 2027’de 57-73 dolar aralığında dalgalanma öngörüyor. Bu, küresel enerji piyasalarında jeopolitik gelişmelerin ve arz-talep dengelerinin fiyatlar üzerinde sert etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

ABD’de büyümenin iyileşmesi bekleniyor

Rapora göre, ABD ekonomisinin 2026 yılında yıllık ortalama yüzde 2,7 büyümesi öngörülüyor. Bu, 2025’teki yüzde 2,2’lik büyümeye kıyasla yıllık bir iyileşmeye işaret ediyor. Yapay zekâ iyimserliğine dayalı yatırımlar ve tarihsel olarak yüksek hisse senedi piyasası değerlemelerinin yarattığı varlık etkisiyle zengin kesimin tüketimi, K-şekilli büyümeyi destekliyor. Tarifeler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin 2028’e kadar süreceği ve 2026’da yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyor. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 2025’te toplam 75 baz puan faiz indirimi uyguladığı hatırlatılan raporda, 2026 boyunca politika faizinin yüzde 3,5-yüzde 3,75 aralığında sabit tutulması beklendiği belirtildi.

Çin’de destekleyici mali ve parasal politikalar

Çin ekonomisine ilişkin bölümde, büyümenin 2025’te yüzde 5,0 ile 2024’teki seviyesinde gerçekleştiği, 2026’da ise ılımlı bir yavaşlama beklendiği ifade edildi. Konut sektörü krizi ve düşük özel kesim güveninin devam ettiği, yetkililerin destekleyici mali ve parasal politikalar uygulamayı sürdürdüğü aktarıldı. Deflasyonist baskıların sürdüğü ancak yüksek küresel petrol fiyatları ve anti-involüsyon önlemleri sayesinde 2026’da bu baskıların azalmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa’daki beklentiler ne yönde?

Euro Bölgesi için, büyümenin 2025’te yüzde 1,5 ile direnç gösterdikten sonra 2026’da yüzde 1,6’ya yükseleceği öngörülüyor. Yıl boyunca istikrarlı bir çeyreklik büyüme oranı olan yüzde 0,5’in beklendiği raporda, Almanya’daki mali tedbirler, artan askeri harcamalar ve yapay zekâ yatırımlarının büyümeyi desteklediği belirtildi. Ancak Orta Doğu kaynaklı enerji şoku nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2026’da haziran, temmuz ve eylülde ardışık üç faiz artışı yaparak mevduat faizini yüzde 2,75’e çıkarmasının beklendiği vurgulandı.

Fransa’da 2026 GSYH büyümesinin yüzde 1,3’e yükseleceği tahmin edilirken (2025: yüzde 0,9), enflasyonun yüzde 1,1 ile düşük seyretmesi bekleniyor. Birleşik Krallık için ise ekonomik aktivitenin 2026’da yüzde 1’e yavaşlayacağı (2025: yüzde 1,3), İran’daki savaş nedeniyle enflasyonun yüzde 3,2’ye çıkacağı ve 2026’da 50 baz puan faiz artışı beklendiği aktarıldı.

Japonya’da büyümenin 2027’de hızlanması bekleniyor

Japonya’da büyümenin 2026’da yüzde 0,8’e yavaşlamasının beklendiği (2025: yüzde 1,2), Japonya Merkez Bankası’nın 2026 ikinci çeyreğinde 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yaparak 2027 sonunda yüzde 2,0’lik terminal faizine ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Döviz kurlarına ilişkin olarak, doların euro karşısında değer kaybetmeye devam etmesi beklenirken, 2026 dördüncü çeyrek için EUR/GBP paritesinin 1,20, USD/JPY’nin 160 ve GBP/USD’nin 1,30 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.