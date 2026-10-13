BNP Paribas'tan majör merkez bankalarına yönelik sıkılaşma beklentisi

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BNP Paribas: Fed, ECB, BoE ve BoJ'dan faiz artışı bekliyoruz

BNP Paribas, Fed'in aralık ve ocakta 25'er baz puan, ECB'nin aralıkta 25 baz puan, BoE'nin kasımda 25 baz puan ve BoJ'un 2027 ilk çeyreğine kadar iki faiz artışı yapmasını bekliyor.

BNP Paribas Ekonomik Araştırmalar Bölümü, enflasyonun en az 2028'e kadar hedeflerin üzerinde kalacağını belirterek büyük merkez bankaları için yeni sıkılaşma senaryosunu paylaştı.

Fed'den iki artış

Fed'in aralık 2026 ve ocak 2027'de 25'er baz puan artışla faizi %4,25-4,50 aralığına çıkaracağını öngören kurum, ABD'de 2026'da %2,2 büyüme ve %3,4 enflasyon bekliyor. İşsizliğin %4,0'a gerilemesi tahmin ediliyor.

ECB aralıkta artıracak

ECB'nin aralıkta mevduat faizini %2,75'e çıkaracağı, ardından uzun süre sabit tutacağı öngörülüyor. Euro Bölgesi'nde 2026 büyümesi %1,1, 2027'de %1,5; enflasyon 2026'da %3,1, 2027'de %3,0 bekleniyor. Fransa için 2026'da %0,5 büyüme, %2,5 enflasyon tahmini paylaşıldı.

BoE ve BoJ

BoE'nin kasımda faizi %4,00'e yükseltmesini tek seferlik 'sigorta artışı' olarak tanımlayan BNP Paribas, 2027 ikinci yarıda iki indirimle faizin %3,50'ye ineceğini öngörüyor. İngiltere'de her iki yıl için büyüme %1,3, enflasyon %3,2 bekleniyor.

BoJ'un 2027 ilk çeyrek sonuna kadar iki artış daha yapması, nihai faizin 2028 ikinci yarıda %2,5'e ulaşması bekleniyor. Japonya'da büyüme 2026'da %1,0, 2027'de %1,2.

Parite ve Çin

Çin'de 2026'da %4,6 büyüme ve yıl sonunda destekleyici maliye politikaları öngörülüyor. Euro/dolar için 2026 sonu hedefi 1,14, 2027 sonu hedefi 1,20. Dolar/yen'de yükselişin ılımlı sürmesi, sterlin/doların destek bulması bekleniyor.