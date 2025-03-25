Boao Forumu: Asya ekonomisi 2025'te yüzde 4,5 büyüyecek

Boao Asya Forumu'nun "Asya'da Ekonomik Görünüm ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporunda, "Artan ekonomik belirsizliğe rağmen Asya dünya ekonomisinin ana büyüme motoru olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, satın alma gücü paritesi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Asya ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 büyüyeceği, küresel GSYH içindeki payının ise geçen yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla yüzde 48,6'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Kıtadaki istihdam durumunun da yeni yılda iyileşmeyi sürdüreceğine işaret edilen raporda, yüzde 4,39 oranındaki işsizliğin, yüzde 4,96 olacağı öngörülen küresel ortalamanın altında kalacağı tahmini paylaşıldı.

"Çin, küresel imalat değer zincirlerinin merkezine yer almayı sürdürüyor"

Raporda, küresel ara malları ticaretinin 2017'den bu yana Kuzey Amerika'dan çok Çin'den kaynaklandığı, Çin'in imalat sanayisinde küresel değer zincirlerinin merkezinde yer almayı sürdürdüğü vurgulandı.

2023'te küresel ara malları ticaretinde Çin'in payının yüzde 16, ABD'nin payının yüzde 15 olduğu hatırlatılan raporda, ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği tarife artışlarıyla başlattığı ticaret savaşının bu ülkenin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmediği aktarıldı.

"Çin ve ASEAN ülkeleri doğrudan yabancı yatırımların adresi"

Raporda, Asya ekonomilerinde kıta içinden ve dışından doğrudan yabancı yatırımların, toplam yatırımlar içindeki payının 2023'te yüzde 49,15'e ulaştığına dikkat çekilerek, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin küresel doğrudan yabancı yatırımların Asya ekonomisine bağlılığını artırdığı vurgulandı.

Çin'in ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin doğrudan yabancı yatırımların adresi haline geldiğinin altı çizilen raporda, iki yönlü yatırımlara en fazla bağımlı olan ülkelerin yüzde 80 ile Çin ve yüzde 75 ile Endonezya olduğu kaydedildi.

Boao Asya Forumu, yıllık konferansı bu yıl 25-28 Mart tarihlerinde Çin’in Haynan Adası’nda düzenleniyor.