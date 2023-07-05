BoE, bankalara İngiltere'de yan kuruluş kurmaya zorlamayı planlıyor

The Financial Times'ın haberine göre, BoE söz konusu planı, ABD bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) bu yılın başlarındaki iflasına yönelik gözden geçirilme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

BoE'nin daha fazla uluslararası bankayı İngiltere'de yan kuruluşlar kurmaya zorlama planının sektörde olumlu karşılanmayabileceğinin kaydedildiği habere göre, yan kuruluşlar kurulması, düzenleyici kurumların olası iflas durumunda bu kuruluşların kontrolünü ele almasına olanak sağlıyor.

BOE'nin yetkilendirmeler ve uluslararası bankalardan sorumlu icra direktörü Nathanael Benjamin, hafta başında yaptığı açıklamada, merkez bankasının, bir yabancı banka şubesinin yan kuruluş olma eşiğini değerlendireceğini belirtmişti.

ABD’de ana şirketinin iflas etmesinin ardından SVB'nin İngiltere kolu, İngiltere'deki müşterilerini hizmet alımını devam ettirmek için martta HSBC'ye satılmıştı.

BoE'nin konuya ilişkin sorulara cevap verilmediği kaydedilen habere göre İngiltere, Mart 2023 itibarıyla yaklaşık 6,3 trilyon sterlin varlığa sahip 150'den fazla banka şubesine ev sahipliği yapıyor.