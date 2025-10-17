  1. Ekonomim
BoE baş ekonomisti, daha temkinli faiz indirimi çağrısı yaptı

BoE baş ekonomisti, Pill, gelecek yıl boyunca ana faiz oranını düşürmede daha temkinli bir tempoda ilerlenmesi gerektiğini değerlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, yüksek enflasyonun inatçılığını kabul ederek gelecek yıl boyunca ana faiz oranını düşürmede daha temkinli bir tempoda ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

BOE Para Politikası Komitesi'nin, Ağustos 2024'ten bu yana her üç ayda bir çeyrek puanlık indirimiyle gösterge faiz oranını beş kez düşürdüğünü hatırlatan Pill, bu temponun yavaşlatılması çağrısında bulundu.

Pill, "Para Politikası Komitesi, yüzde 2 hedefine doğru dezenflasyonun devamını sağlamak için bu noktadan itibaren para politikası kısıtlamasını geri çekerken daha temkinli bir tempo benimsemeli" dedi.

