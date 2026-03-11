BoE Başkan Yardımcısı: Stablecoin düzenlemesinde farklı yaklaşımlara açığız

BoE’nin kasım ayında başlattığı istişare süreci, günlük ödemelerde yaygın kullanıma girebilecek sterlin bazlı stablecoin’ler için yeni kuralları içeriyor. Taslak düzenlemeler, ihraççıların varlıklarının %40’ını Merkez Bankası’nda faizsiz depo olarak tutmasını ve bireysel stablecoin sahipliklerini 20 bin sterlin, şirketler için ise 10 milyon sterlin ile sınırlandırmayı öngörüyor.

Breeden, BoE’nin finansal istikrar hedefini karşılayabilecek alternatif yöntemlere açık olduğunu, bunun geçici limitlere dayanmadan da mümkün olabileceğini vurguladı.