BoE Başkanı: 2025'te 4 faiz indirimi bekliyorum

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, FT'nin Global Boardroom konferansında konuştu. BoE Başkanı, tüketici fiyat enflasyonunun politika yapıcıların bir yıl önce beklediğinden daha hızlı düştüğünü söyledi.

Bailey, Kasım ayındaki ekonomik tahminlerinde yer alan, önümüzdeki yıl dört çeyrek puanlık faiz indirimine ilişkin yatırımcı beklentileri sorulduğunda şunları söyledi: “Piyasa faizlerine ilişkin projeksiyon açısından yayınladıklarımızı her zaman şarta bağlıyoruz ve sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi piyasanın görüşü bu yöndeydi.

“Önümüzdeki bir dizi potansiyel yola bakıyoruz ve bunlardan bazıları diğerlerinden daha iyi” diye ekledi.

İngiltere'de enflasyon hedefin üzerinde

Birleşik Krallık enflasyonu 2022 sonundaki yüzde 11,1'lik zirve seviyesinden çok uzaklaştı ve fiyat artışı Ekim ayında yüzde 2,3 ile resmi yüzde 2'lik hedefin üzerinde gerçekleşti.

BoE, gösterge faiz oranını bu yıl iki çeyrek puanlık adımla yüzde 4,75'e düşürdükten sonra borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim sinyali verdi, ancak yapışkan hizmet enflasyonuna ilişkin endişeler nedeniyle temkinli hareket ediyor.

Bailey, bir dizi farklı enflasyon senaryosu mümkün olsa da, BoE'nin son para politikası raporundaki merkezi tahminin “kademeli” faiz indirimlerine devam edeceğini ima ettiğini söyledi.

BoE Başkanı, OECD'nin İngiltere'nin büyüme ve enflasyon beklentileri nedeniyle BoE'nin faiz oranlarını ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi muadilleri kadar düşüremeyeceğini öngördüğü sırada konuştu.