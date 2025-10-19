BoE Başkanı Bailey: Brexit büyümeyi yıllarca baskılayacak

  1. Ekonomim
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, Brexit'in önümüzdeki yıllarda büyüme üzerinde ağırlık yaratmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Ancak uzun vadede ekonominin uyum sağlayacağını vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Washington'da yaptığı açıklamada, 2016'da alınan AB'den ayrılık kararının "öngörülebilir gelecekte" ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Etkinin kademeli olarak azalacağını ekledi.

"Bir ekonomiyi daha az açık hale getirirseniz büyümeyi kısıtlarsınız. Ancak uzun vadede ticaret uyum sağlar ve yeniden inşa edilir. Olan da bu" diyen Bailey, arz şoklarının etkilerine de dikkat çekti.

