BoE Başkanı Bailey: Brexit büyümeyi yıllarca baskılayacak

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Washington'da yaptığı açıklamada, 2016'da alınan AB'den ayrılık kararının "öngörülebilir gelecekte" ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Etkinin kademeli olarak azalacağını ekledi.

"Bir ekonomiyi daha az açık hale getirirseniz büyümeyi kısıtlarsınız. Ancak uzun vadede ticaret uyum sağlar ve yeniden inşa edilir. Olan da bu" diyen Bailey, arz şoklarının etkilerine de dikkat çekti.