BoE Başkanı Bailey: Enflasyonun kalıcı hale geldiğine dair güçlü kanıt yok

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BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun seyri ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bailey, değerlendirmelerini Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü yıllık toplantısında paylaştı. Bailey, şirketlerin ve çalışanların artan maliyetleri fiyat ve ücretlere yansıtma eğilimini takip ettiklerini ifade etti.

Mevcut verilerin ikinci tur etkilerin belirginleştiğini göstermediğini belirten Bailey, bu konuda değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

Enflasyonun %4'e yükselmesi öngörülüyor

İngiltere'de yıllık enflasyon %3,1 seviyesinde bulunuyor. Oran, %2 olan hedefin üzerinde seyrediyor.

Enflasyonun önümüzdeki dönemde %4 seviyesine çıkması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası, bu artışın para politikasında yeni adımlar gerektirebileceğini değerlendiriyor.

Bailey, enflasyonun ücretler ve fiyatlar üzerinden yeniden güç kazanacağına yönelik sinyallerin zayıf olduğunu kaydetti.

Para Politikası Komitesi 5 Kasım'da toplanacak

Para Politikası Komitesi, faiz kararını 5 Kasım'da açıklayacak. Piyasalardaki beklenti, faizin 25 baz puan artırılarak %4 seviyesine yükseltilmesi yönünde.

Komitede görüş ayrılığı sürüyor. Eylül toplantısında faizin sabit tutulması kararı 6'ya karşı 3 oyla alınmıştı.

Dış üye Megan Greene ve Başekonomist Huw Pill, daha fazla veri beklemenin risk oluşturabileceğini belirtiyor. İki isim, ikinci tur enflasyon endişesi nedeniyle faiz artırımını destekliyor.

Büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon

Mevcut para politikasının sıkı olduğunu belirten Bailey, Orta Doğu'da çatışmalar başlamadan önce faiz indirimlerinin gündemde olduğunu hatırlattı. Bailey, şubat ayı öncesinde piyasaların yıl içinde iki indirim beklediğini ve bu beklentiyi makul bulduğunu aktardı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu, İngiltere ekonomisi için 2026 büyüme tahminini %1'den %1,3'e yükseltti.

Ağustos ayında sona eren üç aylık dönemde ekonomi %0,7 büyüdü. Veri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bailey, ekonomik faaliyetin öngörülenden güçlü olduğunu ve ekonominin dirençli seyrettiğini ifade etti.