BoE Başkanı Bailey: Orta Doğu'daki çatışmalar uzarsa para politikası sıkılaşabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakmasının ardından değerlendirmelerde bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, ülkede dezenflasyon sürecinin sürdüğünü söyledi. Bailey, buna karşın enerji piyasalarındaki gelişmeler ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, görünüm üzerindeki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Bailey, “Orta Doğu’daki çatışma uzun süre devam ederse para politikasını sıkılaştırmak zorunda kalmamız muhtemel ancak barış sağlanırsa para politikası gevşetilebilir. Orta Doğu’daki durum son derece belirsiz.” ifadelerini kullandı.

Faizleri sabit tuttuk, artış sürecinde değiliz

Faizi mevcut veriler doğrultusunda sabit tuttuklarını vurgulayan Bailey, bunun BoE’nin faiz artırımı sürecine girdiği anlamına gelmediğini söyledi. Devam eden enerji krizinin enflasyonda ikinci tur etkiler yaratabileceğini ancak buna ilişkin henüz somut kanıt görmediklerini ifade eden Bailey, enerji fiyatlarının seyri ile süresinin enflasyon görünümü açısından temel belirsizlik unsurlarından biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bailey ayrıca, hane halkı talebinin görece zayıf seyretmesinin şirketlerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtma kabiliyetini sınırladığını sözlerine ekledi.