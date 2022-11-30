BoE Başkanı Bailey: Truss hükümetini biz düşürmedik

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Liz Truss liderliğindeki hükümetin Ekim ayında düşmesinin sorumlusunun BoE olmadığını söyledi.

BoE'nin tahvil piyasalarına müdahalesini sınırlama yönündeki kararının siyasi krizi kötüleştirdiği ve Truss hükümetinin düşmesine yol açtığı fikirlerini reddeden Bailey, "Hükümeti biz düşürmedik. Finansal istikrarın korunması amacıyla tahvil operasyonlarını sınırladık ve kesinlikle doğru olan şeyi yaptık" diye konuştu.

Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi'ndeki konuşmasında Devlet tahvili piyasasında şartların henüz normale dönmediğini de belirten Bailey, "Tahvil piyasasında ağır likidite yetersizliği ile karşı karşıya olan bir dönemi yaşadık ve tahvil piyasası şu anda tam olarak normale dönmüş değil" dedi.

Ancak Bailey, BoE'nin elindeki devlet tahvili portföyünü yılda 80 milyar GBP azaltma hedefini yakalayamayacağını düşünmek için bir neden bulunmadığını da vurguladı.

BoE Başkanı, BoE'nin bankalara ödediği faiz oranında değişiklik yapılması konusundaki görüşlere karşı çıkışını Lordlar Kamarası'ndaki konuşmasında da sürdürdü. Bailey, böyle bir adımın BoE'nin ekonomiyi yönlendirme kabiliyetine zarar vereceğini savundu.