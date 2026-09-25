BoE Başkanı Bailey'den faiz mesajı: Enerji fiyatları yüksek kaldıkça beklemek zorlaşacak

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey faiz oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen Para Ekonomisi Konferansı'nda konuşan Bailey, yüksek enerji fiyatlarının faiz oranlarını mevcut seviyede tutmayı zorlaştıracağını dile getirdi.

"Faizi artırmadık ancak duruşu sürdürmek zorlaşacak"

Bailey, "Faizi artırmadık. Ancak enerji fiyatları yüksek kaldıkça bu duruşu sürdürmek daha zor hale gelecek" ifadesini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki artışın ücretler ve fiyatlama davranışları üzerinden kalıcı enflasyona dönüşüp dönüşmediğini yakından izlediklerini belirten Bailey, şu ana kadar geçişkenliğin oldukça sınırlı kaldığını söyledi.

İkinci tur etkiler için uyarı

Bailey, enerji şokunun enflasyona geçişinin sınırlı kaldığını ancak para politikasının ikinci tur etkilerin tamamen ortaya çıkmasını bekleyemeyeceğini vurguladı.

Piyasanın öngördüğü politika faizi eğrisinin, yatırımcıların enerji fiyatlarındaki ilave artışlara ilişkin endişelerini yansıttığını aktaran Bailey, tam kanıtı beklemenin geç kalmaya neden olabileceğini dile getirdi.