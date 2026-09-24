BoE beklentisi İngiltere tahvillerini baskıladı

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İngiltere 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü hareket izlendi. Getiri %5,3772 seviyesine çıktı ve %5,3 seviyesinin üzerinde tutundu. Tahvil piyasasında satış baskısının güçlendiği görüldü.

Petrol fiyatları ve faiz artışı beklentisi etkili oldu

Yükselişte iki temel gelişme öne çıktı. Brent petrolün 106 dolar civarına yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. BoE Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli'nin enerji fiyatları yüksek kalırsa daha sıkı para politikasının gerekebileceğine işaret etmesi faiz artışı ihtimalini gündeme taşıdı. Bu gelişmeler uzun vadeli tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi destekledi.

Getiri %5,3 seviyesinin üzerinde kaldı

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi %5,3772'ye yükselerek %5,3 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Getirideki artış, yatırımcıların enflasyon riskini yeniden fiyatladığına işaret etti. Tahvil faizlerindeki yükselişin borçlanma maliyetleri üzerinde etkili olabileceği ve ekonomik aktiviteyi baskılayabileceği değerlendirildi.

Getirinin %5,3 seviyesinin üzerinde kalmasıyla birlikte yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirdiği izlendi. Piyasalarda BoE'nin enflasyon riskine karşı daha temkinli bir duruş sergileyebileceği beklentisi fiyatlamalara yansıdı. Özellikle uzun vadeli İngiltere Devlet Tahvili tarafında satışlar derinleşti ve borçlanma maliyetlerine ilişkin endişe arttı. Bu tabloda petrol fiyatlarının seyri ve ücret verileri BoE'nin bir sonraki adımı için belirleyici oldu.